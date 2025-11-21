  2. দেশজুড়ে

ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জে দেওয়াল ধসে শিশুর মৃত্যু

প্রকাশিত: ০১:২৩ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভূমিকম্পে দেওয়াল ধসে চাপা পড়ে এক বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এসময় ফাতেমা নামে নিহত ওই শিশুর মা কুলসুম বেগম ও জেসমিন বেগম নামে আরেক নারী আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পে ধসে পড়া দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ফাতেমা গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের ইসলামবাগ ৫ নম্বর ক্যানেল এলাকার আব্দুল হকের মেয়ে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভূমিকম্পের সময় ফাতেমাকে কোলে নিয়ে তার মা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ইসলামবাগ ৫ নম্বর ক্যানেল নামক এলাকায় এলে ভূমিকম্প শুরু হয়। এসময় রাস্তার পাশের ইটের দেওয়াল ধসে তাদের ওপর পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে শিশু ফাতেমা নিহত হয়।

পরে এলাকাবাসী দেওয়ালের নিচ থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় শিশুটির মা কুলসুম বেগম ও জেসমিন বেগম নামে আরো দুজন আহত হন। তারা স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ বিষয়ে ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোখলেসুর রহমান বলেন, ভূমিকম্পে দেওয়াল ধসে ফাতেমা নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এসময় তার মা কুলসুম বেগম ও জেসমিন বেগম নামে দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা চিকিৎসাধী।

নাজমুল হুদাএমএন/এমএস

