চাঁদপুরে দোকানে চোরাই মোবাইল রাখার অভিযোগে ইউপি সদস্য আটক
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় দোকানে চোরাই মোবাইল ফোন রাখার অভিযোগে মো. মহসীন আহাম্মেদ (৫৬) নামে এক ইউপি সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাতে সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের পাঠান বাজারের একটি মোবাইল ফোনের দোকানে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
আটক মহসীন আহাম্মেদ উপজেলা সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউপি সদস্য।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাঠান বাজার আবেদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে অবস্থিত ‘রাজু টেলিকম’ দোকানে অভিযান চালিয়ে সাতটি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলোর মধ্যে Redmi, Samsung, Vivo, Realmeসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ড রয়েছে। কয়েকটি ফোনের IMEI নম্বর মিললেও একটি মোবাইলের IMEI নম্বর মুছে ফেলা ছিল বলে জানায় পুলিশ।
পুলিশ জানায়, দোকানের ভেতর থেকে উদ্ধার করা মোবাইলগুলো প্রাথমিকভাবে চোরাই বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ ঘটনায় মতলব উত্তর থানায় ৪১৩/৩৪ ধারায় মামলা রুজু করে আটক ইউপি সদস্যকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি চোরাই মোবাইল ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অত্যন্ত দুঃখজনক। আইন সবার জন্য সমান। কোনো পদ-পদবি দেখে ছাড় দেওয়া হবে না। চোরাই মালামালের উৎসসহ পুরো চক্রকে চিহ্নিত করতে তদন্ত চলছে।
