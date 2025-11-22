  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর-১ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী ঘোষণা

প্রকাশিত: ০৯:১৩ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুর-১ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী ঘোষণা

ফরিদপুর-১ (বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা, মধুখালী) আসনে ফরিদপুর জেলা যুব অধিকার পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি মো. সাইফুল ইসলামকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে গণঅধিকার পরিষদ।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বোয়ালমারী উপজেলা দলীয় কার্যালয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে তার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।

সাইফুল ইসলাম বলেন, ‌‘ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের ধারায় দেশকে এগিয়ে নিতে গণঅধিকার পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার নেতৃত্বে দুর্নীতি, দখল, চাঁদাবাজিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের যে প্রত্যয় নিয়ে সংগঠন এগিয়ে চলছে, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাকে ফরিদপুর-১ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর জেলা যুব অধিকার পরিষদের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নয়ন নিলয়, বোয়ালমারী উপজেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি জাকির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আছাদ হোসেন, আলফাডাঙ্গা উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি মো. শিমুল, যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি রঞ্জু হোসেনসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

