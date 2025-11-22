পাবনা-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন দাবিতে মশাল মিছিল
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনা-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাসান জাফির তুহিনকে ‘বহিরাগত’ অভিযোগ তুলে মনোনয়ন পরিবর্তন দাবিতে মশাল মিছিল ও পথসভা করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিভিন্ন এলাকা থেকে চাটমোহর বাসস্ট্যান্ড সমবেত হন কয়েকশ বিএনপি নেতাকর্মী। পরে পাবনা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা কেএম আনোয়ারুল ইসলাম এবং চাটমোহর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান হাসাদুল ইসলাম হীরার নেতৃত্বে মশাল মিছিল বের হয়।
শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নেতাকর্মীরা শাহী মসজিদ মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও পথসভা করেন।
পথসভায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হাসাদুল ইসলাম হীরা বিএনপির হাইকমান্ডের উদ্দেশে বলেন, হাসান জাফির কেন্দ্রীয় কৃষকদল সভাপতি হলেও তিনি পাবনা-২ আসনের মানুষ। পাবনা-৩ আসনে তার কোনো অবস্থান নেই। বহিরাগত ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়ায় পাবনা-৩ এলাকার বিএনপি নেতাকর্মী ও সাধারণ ভোটাররা হতাশায় ভুগছেন। এলাকাবাসী তুহিনকে মেনে না নেওয়ায় তিনি বহিরাগত ভাড়াটে লোক এনে সভা সমাবেশ করে হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছেন। প্রার্থী পরিবর্তন না হলে এ আসনে বিএনপির ভরাডুবি হতে পারে।
সাবেক এমপি কেএম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, পাবনা-৩ আসনে বিএনপির অনেক ত্যাগী ও জনপ্রিয় নেতা রয়েছেন। তারা স্থানীয় প্রার্থী চান। আমরা বিশ্বাস করি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নেতাকর্মীদের এই আবগের মূল্য দেবেন।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর/এএসএম