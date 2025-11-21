  2. দেশজুড়ে

শনিবার তাহিরপুরে বিদ্যুৎ থাকবে না ৯ ঘণ্টা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ১০:১৮ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার তাহিরপুরে বিদ্যুৎ থাকবে না ৯ ঘণ্টা
প্রতীকী ছবি

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে শনিবার (২২ নভেম্বর) ৯ ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। একইসঙ্গে চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না সদরে।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে এ তথ্য জানান তাহিরপুর পল্লী বিদ্যুতের এজিএম মো. আলাউর হক।

তাহিরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির তথ্য অনুযায়ী, সুনামগঞ্জ গ্রিড থেকে তাহিরপুর উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৩৩ কেভি লাইনে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং লাইনের পাশের গাছের ডালপালা অপসারণের জন্য শনিবার সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পুরো তাহিরপুর উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এতে গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তাহিরপুর পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ।

তাহিরপুর পল্লী বিদ্যুতের এজিএম আলাউর হক সরকার বলেন, লাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা অপরিহার্য। এসময় গ্রাহকদের সহযোগিতা কামনা করছি।

এদিকে, সুনামগঞ্জে ৩৩ কেভি লাইনের কাজের জন্য সকাল ৮টা থেকে দুপর ১২টা পর্যন্ত চার ঘণ্টা সুনামগঞ্জ সদর আওতাধীন সব এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ।

লিপসন আহমেদ/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।