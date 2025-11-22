  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়ন চান ফয়জুন্নুর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৬ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ফয়জুন্নুর আকন রাসেল

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর-দক্ষিণ) আসন থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপ্রত্যাশী তরুণ উদ্যোক্তা ও সংগঠক ফয়জুন্নুর আকন রাসেল। এরইমধ্যে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন দলটির অঙ্গসংগঠন জাতীয় পেশাজীবী ঐক্যের এই সদস্য।

ফয়জুন্নুর রাসেল একজন তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। তিনি জেসিআই বাংলাদেশের ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, এসিয়া পেসিফিক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের (এপিডিসি) ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং বাংলাদেশ ইন্টেরিয়র কোম্পানি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকা) সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মতলব উত্তর উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক নির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদক।

এর বাইরে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), ইন্টেরিয়র ডিজাইনারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, কুরিয়ার সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রাসেল। স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগেও সম্পৃক্ততা এই মনোনয়নপ্রত্যাশী।

ফয়জুন্নুর রাসেল বলেন, ‌‘চাঁদপুর-২ আসনের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্য নিয়েই আমি মনোনয়ন প্রত্যাশী। দল আমাকে মনোনীত করলে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নির্বাচনি লড়াইয়ে অংশ নেবো।’

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত চাঁদপুর-২ আসন থেকে এনসিপির মোট চারজন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। শিগগির দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন দলীয় সংশ্লিষ্টরা।

