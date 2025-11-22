  2. দেশজুড়ে

সেন্টমার্টিনে ধরা পড়লো ৩২ কেজির পোপা মাছ, দাম ৫ লাখ

প্রকাশিত: ১২:০৫ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
সেন্টমার্টিনের সাগরে জেলের জালে ৩২ কেজি ওজনের একটি পোপা মাছ ধরা পড়েছে। মাছটি বিক্রির জন্য মাছ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দরদাম চলছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে সেন্টমার্টিনের সাগরে ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে গেলে আব্দুল গণি নামে জেলের জালে পোপা মাছটি ধরা পড়ে। জেলে আব্দুল গণি নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জেরে আব্দুল গণি সেন্টমার্টিন ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা। তিনি জানান, প্রতিদিনের মতো ট্রলার নিয়ে সাগরে মাছ ধরতে বের হন। মাছ ধরার একপর্যায়ে তার জালে বড় আকৃতির একটি পোপা মাছ ধরা পড়ে। মাছটির ওজন ৩২ কেজি। তিনি মাছটির মূল্য চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা বললেও এখনো বিক্রি হয়নি। মাছটি দেখতে স্থানীয় লোকজন ভিড় জমিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, গত কয়েক বছর ধরে তার জালে একের পর এক বড় বড় পোপা মাছ ধরা পড়ছে। এসব মাছ বিক্রি করে তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন। তার জালে নিয়মিত পোপা মাছ ধরা পড়ায় স্থানীয়রা তাকে ‘পোয়া গণি’ নামে ডাকেন।

টেকনাফ উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, পোপা মাছের পেটের ভেতর ‘পদনা’ নামে একটি বিশেষ অংশ থাকে, যাকে স্থানীয়ভাবে ‘ফুলা’ বলা হয়। এই পদনা শুকিয়ে ওষুধ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে বিদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। সে কারণে পোপা মাছের দাম ও চাহিদা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি।

২০২২ সালের ৮ নভেম্বর আব্দুল গণির জালে ৬০ কেজি ওজনের দুটি পোপা মাছ ধরা পড়ে। পরে মাছ দুটি ৮ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়। এর আগে ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর তার জালে ৩৪ কেজি ওজনের একটি পোপা মাছ ধরা পড়ে, যা তিনি ১০ লাখ টাকায় বিক্রি করেন। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসেও তার জালে কয়েকটি পোপা মাছ ধরা পড়ে, যা তিনি মোট ৬ লাখ টাকায় বিক্রি করেন।

