১৫ লাখ টাকা দিয়ে নদীতে কাঠের সেতু বানিয়ে দিলেন বিএনপি নেতা

১৫ লাখ টাকা দিয়ে নদীতে কাঠের সেতু বানিয়ে দিলেন বিএনপি নেতা
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে জনদুর্ভোগ লাঘবে নিজ অর্থায়নে সোমেশ্বরী নদীর ওপর প্রায় ৮০০ মিটার লম্বা কাঠের সেতু বানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে এই সেতু উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন যাবৎ সোমেশ্বরী নদীতে একটি সেতুর অভাবে শিবগঞ্জ-দুর্গাপুর এলাকার মানুষের নদী পারাপারে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল। এলাকার সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রায় ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বাঁশ-কাঠের এই সেতু নির্মাণ করে দেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। এ সেতু দিয়ে যানবাহন পারাপারে সামান্য টোল আদায় করা হবে এবং লভ্যাংশের সকল টাকা স্থানীয় মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজে বিতরণ করা হবে বলে ঘোষণা দেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
সেতু উদ্বোধনকালে অন্যদের মাঝে উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অ্যাডভোকেট এম এ জিন্নাহ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি রওশন আলী, সেতু কমিটির সদস্য প্রভাত সাহা, পঙ্কজ সাংমা, কুল্লাগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাজাহান কবীর সরকার, সাধারণ সম্পাদক শাহআলম, বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সেতু কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এইচ এম কামাল/এফএ