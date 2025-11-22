দিনাজপুরে মিনিবাসের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ৪
দিনাজপুর দশমাইল মহাসড়কে মিনিবাসের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৪ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুর ২টায় নশিপুর গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি (তদন্ত) মনিরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহতরা হলেন- সদর উপজেলার ১০ নম্বর কমলপুর ইউনিয়নের কুতইড় মাঝাপাড়া গ্রামের ইয়াকুবের স্ত্রী মর্জিনা, আমিনুল ইসলামের স্ত্রী তানজিমা, আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী সুমী আক্তার ও আবদুস সালামের স্ত্রী সাদিয়া। নিহতরা সবাই একে অপরের জা।
জানা গেছে, এ ঘটনায় অটোরিকশাচালক ও এক শিশু দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন৷
দিনাজপুর দশমাইল হাইওয়ে থানা পুলিশের এসআই রেজাউল করিম জানান, তারা সবাই একটি অটোরিকশায় করে কাহারোল উপজেলার কান্তজীউ মন্দিরে রাস মেলা দেখতে যাচ্ছিলো। পথে দিনাজপুর দশমাইল মহাসড়কের নশিপুর গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে দিনাজপুরগামী নাসিব পরিবহনের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ৩ জন ও দিনাজপুর মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়ার পর একজন নারী নিহত হয়।
তিনি আরও জানান, এ ঘটনার পর দিনাজপুর দশমাইল মহাসড়কের দুইপাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়েছে। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ব্যারিকেট দিয়ে রেখেছেন।
এমদাদুল হক মিলন/এনএইচআর/জেআইএম