বড় ভাইয়ের রডের আঘাতে প্রাণ গেলো ছোট ভাইয়ের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৩:৪৬ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে বড় ভাইয়ের রডের আঘাতে ছোট ভাই জাহেদ আলী (৬০) নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহেদ আলী উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মৃত আলী হোসেন মীরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাহেদ আলী ও তার বড় ভাই তোতা মিয়ার মধ্যে বন্দোবস্তের পঞ্চাশ শতাংশ জায়গার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। তোতা মিয়া সমান ভাগে ভাগ করতে অস্বীকার করে এবং জোর করে জায়গা দখলের চেষ্টা চালায়। এসব দ্বন্দ্ব সমাধানে কয়েক দফা গ্রাম্য সালিশ বৈঠক হলেও তা সমাধান হয়নি। পরে এ বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলাও করেন জাহেদ আলী।

এদিকে কিছুদিন আগে জায়গাটি তোতা মিয়া দখল করতে চাইলে জাহেদ আলী খালিয়াজুরী থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে জায়গাটিতে ধান বীজ বপন করতে চেষ্টা চালায়, আর জাহেদ আলীর লোকজন মাসকালাই বীজ বপন করতে চেষ্টা চালায়। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এসময় তোতা মিয়া রড দিয়ে জাহেদ আলীর মাথায় আঘাত করেন। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে খালিয়াজুরী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ রেফার্ড করেন। পথে জাহেদের অবস্থা অবনতি হলে মদন হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করা হয়। তবে সেখানকার চিকিৎসকরা ভর্তি না করে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মকবুল হোসেন জানান, নেত্রকোনা সদর হাসাপাতালে মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

