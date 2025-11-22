  2. দেশজুড়ে

ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে দেওয়া হবে না: শফিকুর রহমান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৬:৪০ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে দেওয়া হবে না: শফিকুর রহমান

আগামী নির্বাচনে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান।

শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে ঝালকাঠির এনএস কামিল মাদরাসা ময়দানে হিযবুল্লাহ জামিয়াতুল মুছলিহীন আয়োজিত জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

শফিকুর রহমান বলেন, কেউ যদি নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের চিন্তা করে তাহলে তার হাত অবশ করে দেওয়া হবে। আমাদের লড়াই সব ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস রচিত হবে। বিগত দিনের মতো যদি কেউ কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করে, তবে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

জামায়াতের আমির বলেন, সব জুলুম, ফ্যাসিবাদ ও জাতিকে বিভক্ত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। কারো রক্তচক্ষু তোয়াক্কা না করেই ইসলামের পক্ষে সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমসহ সম্মেলনে বিভিন্ন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিতি ছিলেন।

সম্মেলনে চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ইসলামী দলগুলো এক হতে পারলে এবং আগামী নির্বাচনে সম্মিলিতভাবে ভোটের বাক্স পাততে পারলে দেশে নতুন ইতিহাস রচিত হবে।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন, খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাছিদ আজাদ, জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামালসহ আরও অনেকে।

হিযবুল্লাহ জামিয়াতুল মুছলিহীন এর আমীর মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল্লি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে হিযবুল্লাহ জামিয়াতুল মুছলিহীন এর পক্ষ থেকে লিখিতভাবে ভোটারদের কাছে তিনটি আরয এবং সরকারের কাছে সাতটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। নেছারাবাদ দরবার শরীফের বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের দ্বিতীয় দিনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিনিধি সম্মেলন।

মো. আতিকুর রহমান/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।