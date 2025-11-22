কিশোরগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক রশীদ ভূঁইয়া আর নেই

কিশোরগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক রশীদ ভূঁইয়া আর নেই
কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসাধারণ সম্পাদক এবং পাকুন্দিয়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক আলহাজ এম এ রশীদ ভূঁইয়া (৯০) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দিনগত রাতে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে পাকুন্দিয়া প্রেসক্লাবসহ কিশোরগঞ্জ জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।
রশীদ ভূঁইয়া পাকুন্দিয়া উপজেলার নারান্দী ইউনিয়নের আগরপাট্রা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তিনি দৈনিক আজাদ, দৈনিক বাংলাবাজার, দৈনিক জাহান, স্থানীয় দৈনিক আজকের দেশ এবং শতাব্দীর কণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। পাশাপাশি কিশোরগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসাধারণ সম্পাদক এবং পাকুন্দিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।
মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, সাত ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। শনিবার জোহরের নামাজের পর আগরপাট্রা ঈদগাহ মাঠে তার জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।
সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি শিক্ষকতাতেও ছিলেন সমান সুনামধন্য। আগরপাট্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শেষে তিনি অবসর নেন। শিক্ষক থাকাকালে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি পাকুন্দিয়া উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।
এসকে রাসেল/এনএইচআর/জেআইএম