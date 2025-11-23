চট্টগ্রাম-৪ আসনে আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়নের দাবি

চট্টগ্রাম-৪ আসনে আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়নের দাবি
চট্টগ্রাম-৪ সীতাকুন্ড (আংশিক আকবরশাহ-পাহাড়তলী) সংসদীয় আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়নের দাবি জানিয়ে মানববন্ধন করেছে নেতাকর্মী ও তার সমর্থকরা। মানববন্ধনটি নগরীর একেখান মোড় থেকে সীতাকুণ্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিলোমিটার জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে শুরু হয়ে এ মানববন্ধন চলে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত। ৪০ কিলোমিটার সড়কের বিভিন্ন স্পটে সীতাকুণ্ড উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা ও মহানগরীর ২টি ওয়ার্ডের বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ মানববন্ধনে অংশ নিয়ে আসলাম চৌধুরীর মনোনয়ন দাবি করে শ্লোগান দেন ও বক্তব্যে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।
নেতাকর্মীরা বলেন, আসলাম চৌধুরী একজন মজলুম জননেতা। কেবল রাজনৈতিক কারণে চার দফায় তিনি প্রায় ১১ বছর জেলে কাটিয়েছেন। নিজের ব্যবসা বাণিজ্য, ধন-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে দলের নীতি আদর্শ ধরে রেখে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এলাকার সবস্তরের মানুষের জন্য কাজ করেছেন। কারাগারে থাকা অবস্থায় দুই ভাইয়ের মৃত্যু হলেও যিনি মনোবল হারাননি, কোনো আঁতাত করেননি এই রকম দৃঢ় প্রত্যয়ী নেতাকে মনোনয়ন না দেয়া একধরণের অবজ্ঞার শামিল।
বক্তারা বলেন, চতুর্থবার গ্রেফতার হয়ে একটানা প্রায় সাড়ে ৮ বছর কারাগারে বন্দি থাকার পরও তিনি আপোষ করেননি। রাজনীতি জীবনের শুরু থেকেই আসলাম চৌধুরী ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রেখে দূর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। হামলা-মামলা, জেল-জুলুম, নির্যাতন কোনো কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। এমন আদর্শবান মানুষ দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় শুধু সীতাকুণ্ড কিংবা চট্টগ্রামবাসী নয়, পুরো জাতি আজ হতভম্ব।
বক্তারা আরও তুলে ধরেন, চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনী এলাকার মাটি ও মানুষের আপনজন হিসেবে আসলাম চৌধুরীর যে অনন্য অবস্থান তার সঙ্গে কারো তুলনা চলে না।
