নারায়ণগঞ্জে সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৬

প্রকাশিত: ১০:৩৭ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে বন্দরে একটি সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে বন্দর থানার মদনগঞ্জ এলাকায় মদনগঞ্জে বসুন্ধরা সিমেন্ট কারখানায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন- ফেনী জেলার বাসিন্দা নাহিদ হাসান (২২), পাবনা জেলার বাসিন্দা কামাল হোসেন (৪৫), নোয়াখালী জেলার বাসিন্দা তাইজুল ইসলাম (৩৫), জামালপুর জেলার বাসিন্দা ফেরদৌস (৩৫), কুষ্টিয়া জেলার বাসিন্দা তোরাব আলী (৫৫) ও নারায়ণগঞ্জের আতিকুর রহমান (৪২)।

তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা আবদু রহিম বলেন, রাত ৭টার দিকে বিকট শব্দে সিমেন্ট কারখানার বয়লার বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে দগ্ধ অবস্থায় ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, ছয়জনই দগ্ধ হয়েছেন এবং শ্বাসনালিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে তাদের ড্রেসিং চলছে। তাদের মধ্যে নাহিদ হাসান ৪০ শতাংশ, কামাল হোসেন ২৬ শতাংশ, তাইজুল ১২ শতাংশ, ফেরদৌস ১০ শতাংশ, তোরাব ১৬ শতাংশ এবং আতিকুর ২৭ শতাংশ শরীর দগ্ধ হয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, বয়লার রুমে চুল্লিতে কয়লা দেওয়ার সময় উত্তপ্ত কয়লা ছিটকে কয়েকজন শ্রমিকের গায়ে পড়ে। এতে ছয়জন দগ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছে কারাখানা কর্তৃপক্ষ।

