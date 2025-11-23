  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০২:১০ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
সিলেটে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন

 

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেছেন, দুদকের মামলার আসামি হতে পারে এমন লোককে নির্বাচনে গ্রহণ করলে বিগত সময়ের মতোই পরিণতি হবে। যে দলেরই হোক সৎ লোককে নির্বাচিত করতে হবে। কে কোন দল করে সেটা, বড় ব্যাপার না, দেখতে হবে লোকটা সৎ কি-না।

রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার আলমপুরে দুদকের বিভাগীয় কার্যালয়ের ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনি হলফনামায় শেখ হাসিনা কৃষি সম্পত্তি ৫.২ একর দেখিয়েছেন। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে ২৯ একরের সন্ধান মেলে। পরে দুদক বিষয়টি নিয়ে কাজ করলেও মনোনয়ন বাতিলের কাজ বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

তিনি আরও বলেন, প্রার্থীরা হলফনামায় দেশি-বিদেশি আয়ের হিসাব দিতে হয়। কেউ গোপন করলে, তা খুঁজে বের করে দেশবাসীর কাছে উপস্থাপনের জন্য গণমাধ্যমকে আহ্বান জানান তিনি। দুদকের কাজ নিয়ে কোনো ধরনের চাপ নেই, তবে নানা সীমাবদ্ধতা আছে।

দুদক চেয়ারম্যান বলেন, দুদক বিচারকারী না, দুদকের দায়িত্ব মামলার তথ্য উপাত্ত আদালতে উপস্থাপন। বিচারের দায়িত্ব আদালতের। পরে তিনি দুদকের গণশুনানিতে অংশ নেন।

