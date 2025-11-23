উত্তরা ইপিজেড
কারখানা খোলার দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন
নীলফামারীর উত্তরা রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) সনিক বাংলাদেশ লিমিটেডের বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধ করেছেন শ্রমিকেরা।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে ইপিজেডের প্রধান ফটকের সামনে তারা এ মানববন্ধন করে।
এ সময় বক্তারা বলেন, কারখানাটি তাদের জন্য জীবন-জীবিকার চালিকা শক্তি। তারা কোনো বিশৃঙ্খলা চান না। এমনকি কোনো আন্দোলনও করবেন না। সবাই কর্মস্থল ফিরতে চান। কারণ ইপিজেড চললে শ্রমিক বাঁচবে, শ্রমিক বাঁচলে পরিবার বাঁচবে। তাদের দাবি, কেউ কেউ ব্যক্তি স্বার্থে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তাই নিজের ও পরিবারের স্বার্থে শ্রমিকদের কারো উসকানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জানান তারা।
মানববন্ধন শেষে শ্রমিকেরা উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালকের বরাবর স্মারকলিপি দেন।
এর আগে গত ১৬ নভেম্বর ২৬ দফা দাবি নিয়ে সনিক কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। পরের দিন মালিকপক্ষ দাবি মেনে নিলেও কিছু শ্রমিক অসন্তুষ্ট হন। পরদিন ১৮ নভেম্বর শতাধিক শ্রমিক কাজ বন্ধ রেখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় একইদিন কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।
