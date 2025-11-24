  2. দেশজুড়ে

তুলার গুদামে আগুন, মাথায় করে বস্তা সরিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন ওসি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৮:১৬ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
তুলার গুদামে আগুন, মাথায় করে বস্তা সরিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন ওসি

গাজীপুর মহানগরীর পূবাইল কুদাব পশ্চিম পাড়া এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় ছুটে যান পূবাইল থানার ওসি মোল্লা মো. খালিদ হোসেন। এসময় তিনি মালামাল রক্ষায় গুদাম থেকে মাথায় করে বস্তা সরান। মাথায় করে বস্তা বের করার ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে প্রশংসায় ভাসছেন ওসি।

‎রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরের দিকে হঠাৎ কুদাব আবদুর রহমানের মালিকানাধীন তুলার গোডাউনে আগুন লাগে। এসময় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন উদ্ধারকাজে, যা মুহূর্তেই আলোড়ন তোলে স্থানীয়দের মধ্যে।

‎ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন জানান, আগুনের তীব্রতা দেখে কেউই গোডাউনের ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছিল না। ঠিক সেসময় ওসি খালিদ হাসান নিজের নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে ভেতরে ঢুকে মাথায় তুলার বস্তা তুলে বের করা শুরু করেন। তার এই দৃশ্য দেখেই সাহস পান আশপাশের মানুষ। তারা দ্রুত উদ্ধারকাজে যোগ দিলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় গোডাউনটি। প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল নিরাপদে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।

‎স্থানীয়রা বলেন, ওসি নিজে যেভাবে আগুনের মধ্যে ঢুকে বস্তা বের করলেন, এটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। তিনি না থাকলে ক্ষতি অনেক বেশি হতো।

‎ঘটনার খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা বলেন, আমরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়দের সঙ্গে ওসি ঘটনাস্থলে সক্রিয় ছিলেন। তার উপস্থিত বুদ্ধি ও দ্রুত পদক্ষেপ ক্ষতি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

‎প্রত্যক্ষদর্শী পূবাইল থানার সেকেন্ড অফিসার (এসআই) নাজমুল হক বলেন, ওসি স্যার নিজ হাতে মালামাল বের করতে শুরু করতেই সাধারণ মানুষও সাহস পায়। মানুষকে উদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করতেই তিনি এই ঝুঁকি নেন।

আমিনুল ইসলাম/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।