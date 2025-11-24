  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

প্রকাশিত: ১২:৪৩ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের নগরকান্দায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে শাহিন (২৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন তিনজন।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রেজাউল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে রোববার (২৩ নভেম্বর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের দেবিনগর সর্বজনীন দুর্গামন্দিরের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহিন নগরকান্দার গজগাহ এলাকার মো. মোস্তফার ছেলে।

আহতরা হলেন- সুমন শেখ (২৫), পারভেজ (১৮) ও এনামুল (২৫)। তাদের সবার বাড়ি নগরকান্দা উপজেলায়। তবে এসময় জিহাদ (২৪) নামে একজন পালিয়ে যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই চার ব্যক্তি উপজেলার তালমার মোড় থেকে মাহিন্দ্র থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে রামনগর ইউনিয়নে দেবিনগর দুর্গামন্দিরের সামনে পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলে দুই জন এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এসময় চোর চোর করে ডাকচিৎকার করলে স্থানীয় দুই-তিন গ্রামের ২০০-২৫০ লোকজন এসে এলোপাতাড়ি মারধর করে তাদের। খবর পেয়ে নগরকান্দা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও ৪ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। এদের মধ্যে শাহিনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় ও বাকি ৩ জনকে নগরকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তবে আহত শাহিন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রেজাউল করিম বলেন, এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

