টাঙ্গাইলে বাসি-পচা মাংস দিয়ে বিরিয়ানি, দুই লাখ টাকা জরিমানা

টাঙ্গাইলে বাসি-পচা মাংস দিয়ে বিরিয়ানি, দুই লাখ টাকা জরিমানা
টাঙ্গাইলে বাসি-পচা মাংস দিয়ে খাবার প্রস্তুত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্নার অভিযোগে জহিরুল ইসলাম নামে এক রান্নাঘর মালিককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে পৌরসভার কান্দাপাড়া রোডে জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেলের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ওই রান্নাঘরে প্রস্তুত খাবার স্থানীয় কাচ্চি খাদক, হাজী বিরিয়ানি ও হানিফ বিরিয়ানিতে নিয়মিত সরবরাহ করা হতো।
ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রোমেল বলেন, রান্নাঘরজুড়ে নোংরা পরিবেশ ও দুর্গন্ধ বিরাজ করছিল, প্রতিদিনই বাসি খাবার নতুন করে রান্না করা হতো। যা ভোক্তার জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। খাদ্য নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে তাৎক্ষণিক জরিমানা আদায় করা হয় ও রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
অভিযানে সেনাবাহিনীর সদস্য, পুলিশ ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সহযোগিতা করেন।
