উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
টেকনাফে মুরগির খামারে মিললো ৫০ হাজার পিস ইয়াবা, আটক ১

কক্সবাজারের টেকনাফে বিশেষ কৌশলে মুরগির খামার থেকে ৫০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় মো. শামীম (২০) নামে এক যুবককে আটক করা হয়।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হোয়াইক্যংয়ের কুতুবদিয়া পাড়ায় মুরগির খামারে অভিযান চালিয়ে ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই খোকন কান্তি রুদ্র।

জানা গেছে, আটক মো. শামীম টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড কুতুবদিয়া পাড়ার আব্দুল আজিজের ছেলে।

খোকন কান্তি রুদ্র জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সকালে হোয়াইক্যংয়ের কুতুবদিয়া পাড়ায় শামীমের মুরগির খামারে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে খামারে তার হেফাজতে থাকা একটি প্লাস্টিকের বস্তার ভেতর থেকে কসটেপ মোড়ানো ৫০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এসময় ঘটনাস্থল থেকে শামীমকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, উদ্ধার ইয়াবা এবং আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াধীন।

