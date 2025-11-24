  2. দেশজুড়ে

‘ফুলকলি’তে মেয়াদোত্তীর্ণ শিশুখাদ্য, জরিমানা ২০ হাজার টাকা

প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ শিশুখাদ্য বিক্রির জন্য রাখার অভিযোগে ফুলকলি মিষ্টির দোকানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে জেলা শহরের কাউতুলীতে ফুলকলির শাখায় অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ব্রাহ্মণবাড়িয়া কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী।

ইফতেখারুল আলম জানান, খাদ্যপণ্য মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তা বিক্রি করা হচ্ছিল। শিশুদের দুধ, কনফ্লেক্স ও চকোলেটে মেয়াদ নেই। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

