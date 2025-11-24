  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়ায় নিজ ঘরে ঝুলছিলো নারীর মরদেহ

প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিজ ঘর থেকে সুমি আক্তার (২৬) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২৪ নভেম্বর) ভোরে উপজেলার আমবাড়িয়া গ্রামের নিজ ঘর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, সুমি আমবাড়িয়া গ্রামের কৃষক গোলাপ রহমানের মেয়ে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মাজিহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. রফিকুজ্জামান বলেন, সুমি ফাইব্রাস ডিস প্লাসিয়া নামে একটি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। রোববার ৩টা পর্যন্ত তিনি নিজ ঘরে লেখাপড়া করেছেন। পরে পরিবারের সদস্যরা ফজরের নামাজের জন্য ডাকতে গেলে তার ঘরের দরজা বন্ধ পাওয়া যায়। পরে ঘরের আড়ার সঙ্গে তাকে ঝুলে থাকতে দেখা যায়।

ওসি মো. মমিনুল ইসলাম বলেন, মেয়েটি বিরল রোগে আক্রান্ত ছিল। সহপাঠী এবং গ্রামের বিভিন্ন মানুষের সহায়তায় তার চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু গত রাতে তার শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয়। ভোরে নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছেন। এ ঘটনায় কোনো অভিযোগ না থাকা ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

