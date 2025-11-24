মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা, দুই তরুণের মৃত্যু

মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা, দুই তরুণের মৃত্যু
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা লেগে দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার কাদিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুই তরুণ হলেন, লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়ার এনামুল হকের ছেলে সেলিম (১৮) এবং তারিফের ছেলে তানজিল (১৬)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তানজিল মোটরসাইকেল চালিয়ে তার বন্ধু সেলিমকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে অতিরিক্ত গতির কারণে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই সেলিম মারা যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল গুরুতর আহত তানজিলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান।
এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির বলেন, সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
হুসাইন মালিক/কেএইচকে/জিকেএস