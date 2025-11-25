চলন্ত ট্রেনে পপকর্ন বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে একতা এক্সপ্রেসের বগিতে আল আমিন (৩০) নামে এক পপকর্ন বিক্রেতাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে নারিকেল বিক্রেতার বিরুদ্ধে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে পীরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। আল আমিন কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার চরবধুয়াথলি গ্রামের মন্টুর ছেলে।
পীরগঞ্জ রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার আব্দুল আজিজ বলেন, ‘ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেসের শেষ বগিতে এক নারিকেল বিক্রেতার সঙ্গে পপকর্ন বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ হয়। এক পর্যায়ে পপকর্ন বিক্রেতা আল আমিনকে (৩০) কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে পীরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।’
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, মরদেহ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তানভীর হাসান তানু/আরএইচ