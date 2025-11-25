গাইবান্ধায় শিয়ালের কামড়ে আহত ১০

গাইবান্ধায় শিয়ালের কামড়ে আহত ১০
গাইবান্ধার ফুলছড়িতে শিয়ালের কামড়ে নারী-শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে হঠাৎ একটি শিয়াল লোকালয়ে ঢুকে পড়লে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পরপর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার উদাখালী ইউনিয়নের সরকারপাড়া এলাকায় সোমবার বিকেলে শিয়ালটি হঠাৎ বসতবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় হানা দেয়। শিয়ালটি মুহূর্তের মধ্যে ওই গ্রামের ওমর ফারুক (৪৫), আব্দুর রশিদ (৫০), সাহিদা বেগম (৪৩), মুক্তা খাতুন (২২), মামুনী খাতুন (২২), ফেন্সি বেগম (৫৫), আলেয়া বেগম (৬০), টুকটুকি খাতুনসহ (৮) অন্তত ১০ জন নারী-পুরুষ ও শিশুকে কামড়ে আহত করে। আহতদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। আতঙ্কিত অবস্থায় শিয়ালটিকে ধাওয়া করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে স্থানীয়রা শিয়ালটিকে ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। আহতদের উদ্ধার করে ফুলছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
ফুলছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান বলেন, ‘শিয়ালের কামড়ে আহত প্রত্যেককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ফুলছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভ্যাকসিন সরবরাহ নেই। তাই তাদের সদরে অথবা নিকটস্থ কোথাও পাওয়া গেলে দ্রুত ভ্যাকসিন নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।’
এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে উদাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আলী নিশ্চিত করেছেন।
আনোয়ার আল শামীম/আরএইচ