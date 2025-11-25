যশোরে বিএডিসির সার আত্মসাতের ঘটনায় আটক ৩

যশোরে বিএডিসির সার আত্মসাতের ঘটনায় আটক ৩
যশোরে প্রতারণার মাধ্যমে বিএডিসির সার আত্মসাতের মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাদের কাছ থেকে নগদ ২২ লাখ ২৪ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে অভয়নগর থানাধীন সার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির নিচতলায় অবস্থিত মেসার্স বঙ্গ ট্রেডার্স অফিস কক্ষ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন, চাঁদপুরের শাহারাস্তি থানার বারুলিয়া গ্রামের মনতোষ মজুমদারের ছেলে সুমন মজুমদার (৩৫), চট্টগ্রামের টাইগারপাস বটতলা রেলওয়ে কলোলি এলাকার দুলাল দাসের ছেলে বাবুল দাস (৩৬) ও নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার উইলসন রোডের বাসিন্দা তফিকুল ইসলামের ছেলে মাসুম বিল্লাহ (৪২)।
এ ঘটনায় রোববার আকিজ রিসোর্সের স্টোর অ্যান্ড ইনভেন্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এমরুল কায়েস বাদী হয়ে অভয়নগর থানায় মামলা করেন। সোমবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।
সোমবার সন্ধ্যায় জেলা পুলিশের মিডিয়া সেলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিএডিসির অনুমোদিত সার সরবরাহকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আকিজ রিসোর্স লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান মেসার্স বঙ্গ ট্রেডার্স লিমিটেড। বিএডিসির চালানে আকিজ রিসোর্স লিমিটেডের নামে অভয়নগর থানাধীন নওয়াপাড়ার বন্দর ঘাট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সার সরবরাহ করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় মেসার্স বঙ্গ ট্রেডার্স লিমিটেডের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে গত ৯ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সাতটি চালানে সাতটি ট্রাকে সর্বমোট ৪ হাজার ৮৪০ বস্তা সার (মূল্য অনুমান দুই কোটি বায়ান্ন লক্ষ উননব্বই হাজার টাকা) বোঝাই করে রংপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী জেলার বিএডিসি গোডাউনের উদ্দেশ্যে ট্রাকগুলো অভয়নগর থানাধীন সর্দার জুট মিল ঘাট, মক্কা ঘাট এবং বড়বাড়ি ঘাট থেকে ছেড়ে যায়।
ছয়দিন পর ১৬ নভেম্বর আসামি বাবুল দাস ও ১৭ নভেম্বর পবিত্র কুমার কুন্ডু নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য ই-মেইলের মাধ্যমে আকিজ রিসোর্স লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে জানায় সাতটি ট্রাকের চালকেরা সব সার চুরি করে অন্যত্র বিক্রি করে পালিয়েছে। অভিযুক্তরা সার চুরি করে পালানোর বিষয়ে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুনরায় ঘটনাস্থল থেকে ২ হাজার ৪৪০ বস্তা সার ট্রাকে লোড দেওয়ার জন্য আকিজ রিসোর্স লিমিটেডের অনুমতি চাইতে থাকে।
কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের মুখে আসামিরা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে। ২০ নভেম্বর দুপুর ২টার দিকে আসামিদেরকে মেসার্স বঙ্গ ট্রেডার্সের অফিস তথা সার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি অফিসের নিচতলায় বসে আসামিদেরকে উল্লেখিত সাতটি ট্রাকের সার চুরির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়।
এ ঘটনায় আকিজ রিসোর্সের স্টোর অ্যাড ইনভেন্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এমরুল কায়েস বাদী হয়ে অভয়নগর থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করে সোমবার আদালতে সোপর্দ করেছে ডিবি পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামিদের সোমবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
মিলন রহমান/আরএইচ