পারিবারিক কবরস্থানে মিললো আগ্নেয়াস্ত্র

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে একটি কবরস্থান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বস্তাবন্দি ছয়টি বন্দুক ও একটি পাইপগান উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (৭ নভেম্বর) সকালে আলাইয়ারপুর ইউনিয়নের জগদীশপুর গ্রামের মনু মিজির বাড়ির পারিবারিক কবরস্থান থেকে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে বাড়ির পাশে পারিবারিক কবরস্থান পরিষ্কার করতে গিয়ে বাড়ির লোকজন বস্তাবন্দি অস্ত্রগুলো দেখতে পান। পরে ৯৯৯ নম্বরে ফোন দিলে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থানা পুলিশ গিয়ে অস্ত্রগুলো জব্দ করে।

বেগমগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ বারী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‌আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে ছয়টি দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক ও একটি পাইপপগান রয়েছে। লক্ষ্মীপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি মামলায় এ অস্ত্রের সংশ্লিষ্টতা থাকায় অস্ত্রগুলো তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

