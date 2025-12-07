যশোরে সোনার বার-স্বর্ণালংকারসহ আটক ১
যশোর সদর উপজেলা থেকে ৩টি সোনার বার ও স্বর্ণালংকারসহ বিকাশ কুমার ঘোষ (৩৪) নামে এক চোরাকারবারি আটক করেছে বিজিবি।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সদর উপজেলার দাইতলা ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
বিকাশ কুমার ঘোষ কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার উত্তর কাটদহ গ্রামের বিফল চন্দ্র ঘোষের ছেলে।
৪৯ বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, আটককৃত ব্যক্তির প্যান্টের পকেটে বিশেষ কায়দার লুকায়িত অবস্থায় ৫১৫ দশমিক ৯ গ্রাম ওজনের সোনার বার ও স্বর্ণালংকারগুলো পাওয়া যায়। যার মূল্য ৯৩ লাখ ৫৯ হাজার টাকা।
আটক আসামি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, ঢাকার তাঁতিবাজার এলাকার চোরাকারবারীদের থেকে সোনাগুলো সংগ্রহ করে যশোর হয়ে ভারতে পাঠাচ্ছিলেন। আটক কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
মিলন রহমান/এনএইচআর/এমএস