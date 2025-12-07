মুন্সীগঞ্জ-৩
দলের ঘোষিত প্রার্থী প্রত্যাহারের দাবি বিএনপি নেতাকর্মীদের
মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী প্রত্যাহারের দাবি করেছেন নেতাকর্মীদের একাংশ। একই সঙ্গে প্রার্থিতা পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুন্সীগঞ্জ প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওই দাবি করা হয়।
এসময় জেলা বিএনপির সদস্য আতোয়ার হোসেন বাবুল, একেএম ইরাদত মানু, শহীদুল ইসলাম কমিশনার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান ফকির, গজারিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সিদ্দিক উল্লাহ ফরিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান শফিক, মুন্সীগঞ্জ পৌর বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মাহবুব-উল-আলম স্বপন, মীরকাদিম পৌর বিএনপির সভাপতি জসিম উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান বকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সদস্য আতোয়ার হোসেন বাবুল জানান, সদর ও গজারিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনের ৩৭ ইউনিটে বিএনপি কমিটির ৭৪ জন জন শীর্ষ নেতা মো. মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে একটি লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন।
তিনি বলেন, এখানে দলের হাই কমান্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেওয়া প্রার্থী প্রত্যাহার করে মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আলোচনা চলছে। এসময় তিনি দলের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
গত ৪ ডিসেম্বর বিকেলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান রতনকে প্রার্থী ঘোষণা করেন। এতে ওইদিন রাত থেকে প্রতিদিন মনোনয়নবঞ্চিত মো. মহিউদ্দিনের সমর্থক দলীয় নেতাকর্মীরা সড়ক অবরোধ ও মশাল মিছিলসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আসছেন।
