রাঙ্গুনিয়ায় অবৈধ অস্ত্রধারী শওকতকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী

রাঙ্গুনিয়ায় অবৈধ অস্ত্রধারী শওকতকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে অবৈধ অস্ত্রধারী হিসেবে পরিচিত শওকত আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) উপজেলার ১১ নম্বর চন্দ্রঘোনা কদমতলী ইউনিয়নের চারাবটতল এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার শওকত আলী গোল বকশের ছেলে। অভিযানের পর তাকে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্র জানায়, শওকত আলীর বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। একটি মামলায় গত বছরের ২৯ আগস্ট তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল দেওয়া হয়েছে।
গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, শওকত আলীর অবৈধ অস্ত্রসহ ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরার তথ্যও পাওয়া যায়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের মেজর তানভীর বলেন, অভিযানের সময় তার কাছ থেকে কোনো অস্ত্র উদ্ধার না হলেও বিদ্যমান মামলায় তাকে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমনে আমাদের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
