  2. খেলাধুলা

রোহিত শর্মার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিলেন আইরিশ অধিনায়ক

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০২ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
রোহিত শর্মার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিলেন আইরিশ অধিনায়ক

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ১৫৯ ম্যাচ খেলার বিশ্বরেকর্ডটি এতদিন দখলে ছিল ভারতের রোহিত শর্মার। বৃহস্পতিবার তার এই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন আইরিশ অধিনায়ক পল স্টার্লিং।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ছিল বৃহস্পতিবার। সে ম্যাচেই সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি খেলা ক্রিকেটারের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন স্টার্লিং। ২০০৯ সালে অভিষেক হওয়া স্টার্লিং মোট ১৬০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন।

৩৫ বছর বয়সী স্টার্লিং এবার খেলবেন নবম বিশ্বকাপে। এর আগে তিনি ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৪ সালের বিশ্বকাপে আইরিশদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২০০৭ সালের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কেবল তিনি খেলেননি।

এবারের বিশ্বকাপ খেললে তিনি রোহিত এবং বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের পর তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে নয়টি বিশ্বকাপ খেলার কীর্তি গড়বেন।

টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে স্টার্লিং এখন চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ১৬০ ম্যাচে ২৬.৫৩ গড়ে তিনি ৩৮৭৪ রান করেছেন, যার মধ্যে একটি শতরান রয়েছে। রানের দিক থেকে কেবল বাবর আজম, রোহিত এবং বিরাট কোহলি তার ওপরে রয়েছেন।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।