নটর ডেমে ভর্তি
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ভাইভা বুধবার, সঙ্গে যা আনতে হবে
নটর ডেম কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষার (ভাইভা) সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কার কোথায় ভাইভা হবে, সেটাও জানানো হয়েছে। এছাড়া মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের কোন কোন কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে, সেসব বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেল সোয়া ৬টার দিকে ফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, এসএসসির জিপিএ ও লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী ১৩ আগস্ট, বুধবার ভর্তি আবেদনের আইডি নম্বর অনুযায়ী প্রকাশিত সময়সূচি অনুসারে নির্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। পরীক্ষার শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট আগে কলেজ গেটে উপস্থিত থাকতে হবে।
আরও পড়ুন
এসএসসির জিপিএ, ভর্তির লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হবে। আগামী ১৪ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে কলেজের ওয়েবসাইটে (ndc.edu.bd) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের তালিকা মেধাক্রম অনুসারে প্রকাশ করা হবে।
মৌখিক পরীক্ষার দিনে সঙ্গে যা আনতে হবে
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার দিনে ভর্তির আবেদনের প্রবেশপত্র, এসএসসি পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, এসএসসি পরীক্ষার মার্কসশিট ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের সনদ (যদি থাকে)।
এএএইচ/ইএ/এমএস