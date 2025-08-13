জাতীয়করণ দাবি
সরকারকে এক মাসের আলটিমেটাম, দাবি না মানলে টানা কর্মবিরতি
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত এমপিও শিক্ষকরা দাবি পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারকে এক মাসের আলটিমেটাম দিয়েছেন।
বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নে ‘দৃশ্যমান ও যৌক্তিক’ পদক্ষেপ না নেওয়া হলে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন তারা।
- আরও পড়ুন
- ঢাকায় সমাবেশে আসার পথে দুর্ঘটনার কবলে শিক্ষকদের বাস, আহত ৩
- শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে সচিবালয়ে ১০ শিক্ষক নেতা
বুধবার (১৩ আগস্ট) সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সমাবেশস্থলে এ ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের নেতারা।
বিস্তারিত আসছে...
এএএইচ/এমআইএইচএস/জিকেএস