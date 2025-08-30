আঁচল ফাউন্ডেশনের জরিপ
বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যের শিকার ৪১.৯% শিক্ষার্থী, বেশি পরীক্ষায়
দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী নানাভাবে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তাদের মধ্যে ছাত্রী ৫১ শতাংশ, আর ছাত্র ৪৯ শতাংশ।
সবচেয়ে বেশি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হন তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা, যা প্রায় ৪০ শতাংশ। তারা পরীক্ষায় ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) এক জরিপের ফলাফলে এ তথ্য জানিয়েছে আঁচল ফাউন্ডেশন। ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করে সাত দফা সুপারিশও করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈষম্যের সম্যক অবস্থা বুঝতে আঁচল ফাউন্ডেশন একটি জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রিসার্চ টিমের সদস্যরা চলতি বছরের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর জরিপটি পরিচালনা করেন। সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা অনলাইন ফর্ম পূরণের মাধ্যমে জরিপটিতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মতামত জানান।
জরিপে ১ হাজার ১৭৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ছিলেন ৫৬.৬ শতাংশ, পুরুষ শিক্ষার্থী ৪৩.১ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ০.৩ শতাংশ। তাদের ১৮ থেকে ২২ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ছিলেন ৩৬.৭ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ছিলেন ২৩ থেকে ২৬ বছর বয়সের শিক্ষার্থী, যা ৫৮.১ শতাংশ। ২৭ থেকে ৩০ বছর বয়সী ৪.৩ শতাংশ ও ৩০ বছরের বেশি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন ০.৯ শতাংশ।
- আরও পড়ুন
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি চলছে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার আত্মপ্রকাশ
র্যাগিংয়ের নামে শিক্ষার্থীকে ইলেকট্রিক শক
অংশগ্রহণকারীদের পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৪৯.৩ শতাংশ ছিলেন পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ১৯.৬ শতাংশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ২২ শতাংশ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ৩.৪ শতাংশ। এছাড়া পলিটেকনিকের ১.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী ছিলেন।
যে ধরনের বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীরা
জরিপে ক্যাম্পাস জীবনে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী জানান, তারা পরীক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ, পরীক্ষায় যে ফলাফল পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল, আশানুরূপ ফলাফল তারা পাননি। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত আবেগ, রাগ, অনুরাগ ভূমিকা রেখেছে।
প্রায় ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, তারা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এছাড়া ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। অর্থাৎ, ধর্মীয় কারণে তাদের সঙ্গে অন্যায্য আচরণ করা হয়েছে। শারীরিক অক্ষমতার জন্য বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে প্রায় ৭ শতাংশ শিক্ষার্থীকে।
জাতিগত পার্থক্যের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। ভিন্ন জাতির হওয়ায় তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। অর্থনৈতিক কারণে প্রায় ২৩ শতাংশ, শারীরিক অবয়বের কারণে ২৯ শতাংশ এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন।
যে মাধ্যমে বৈষম্যের শিকার
শিক্ষার্থীরা জানান, সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, যা মোট হিসেবের ৬০ শতাংশ। ১৯ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বা ডরমিটরিতে ও ৩৭ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইভেন্টে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়েছে ৩১ শতাংশ শিক্ষার্থীকে। এরমধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৪৮.০৫ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার্থী ৫০.৬৫ শতাংশ।
৩৮ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় তাদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন প্রায় ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী। এর বাইরে লাইব্রেরি, ক্যাফে, পরীক্ষার হলেও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে বলে জানান শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন সহপাঠীদের দ্বারা, যা প্রায় ৫৮ শতাংশ। শিক্ষক কর্তৃক এ ধরনের আচরণের শিকার হতে হয়েছে ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে।
৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে দায়ী করেছেন। প্রায় ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী দায়ী করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে।
বৈষম্যের শিকার হওয়ার পর মানসিক প্রতিক্রিয়া
বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব পড়েছে। বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থীদের ৯০ শতাংশই মানসিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছেন।
এর মধ্যে ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছেন, এ ধরনের আচরণের প্রভাব তাদের ওপর গুরুতরভাবে পড়েছে। মোটামুটি প্রভাব পড়েছে বলে জানিয়েছেন ৫১ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং ৬.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন কোনো প্রভাব পড়েনি।
প্রশাসনিক পদক্ষেপ অপ্রতুল
বৈষম্যের শিকার হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন। ৭৫ শতাংশই জানান যে, তারা কোনো ধরনের অভিযোগ দেননি। অভিযোগ দেওয়ার পর প্রশাসন সঠিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন ১১ শতাংশ শিক্ষার্থী।
৪৪ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সহায়তা করলেও তাদের পদক্ষেপ ছিল অকার্যকর। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সহায়ক ছিল না বলে জানিয়েছেন ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী।
মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ
মানসিক সমস্যা তৈরি হলেও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রতি শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকেন। বৈষম্যের শিকার হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২২ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, তারা মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, যেমন- কাউন্সেলিং, থেরাপি ইত্যাদির শরণাপন্ন হয়েছেন। অবশিষ্ট ৭৮ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেননি। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের পর তাদের সমস্যা প্রশমিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থী।
মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ না করার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ তুলে ধরেছেন শিক্ষার্থীরা। ২৪ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, তারা মানসিক সেবা সম্পর্কে ঠিকমতো ধারণা রাখেন না। সামাজিক ট্যাবু বা লজ্জার কারণ ভেবে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেননি বলে জানিয়েছেন ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী।
সেবা কোথা থেকে নিতে পারবে সে বিষয়ে জানেন না বলে জানিয়েছেন ৩৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে সেবা গ্রহণ করেননি ২৩ শতাংশ শিক্ষার্থী।
বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই মানসিক স্বাস্থ্যসেবার পর্যাপ্ততা নেই। মাত্র ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা রয়েছে। ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সেবা নেই।
আঁচল ফাউন্ডেশনের ৫ দফা প্রস্তাবনা
১. শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে মেন্টরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. ছয় মাস অন্তর শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং করা।
৩. বৈষম্য ও হয়রানি প্রতিরোধে মনিটরিং টিম গঠন ও কঠোর আইন প্রয়োগ।
৪. প্রতিটি বিভাগে অভিযোগ বক্স রাখা ও নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কমপ্লেইন সেল গঠন।
৫. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৬. উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থান দিকনির্দেশনায় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার চালু এবং
৭. সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা।
জরিপের ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সাইকিয়াট্রিস্ট সায়েদুল ইসলাম সাঈদ, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হাবিবুর রহমান, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক ও পার্সপেক্টিভের নির্বাহী সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা, জুলাই অ্যাক্টিভিস্ট ও আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা তানসেন রোজ।
এএএইচ/ইএ/জেআইএম