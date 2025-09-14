একাদশের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন সোমবার

একাদশের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন সোমবার
চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম শেষ হচ্ছে আজ। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) শেষদিনের মতো ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সারাদেশের সব কলেজে একযোগে নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন ক্লাস শুরু হবে।
একাদশে ভর্তির কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক রিজাউল হক জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, তিন ধাপে আবেদন করে যারা বিভিন্ন কলেজের ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছিল, তাদের চূড়ান্ত ভর্তির কার্যক্রম আজ শেষ হচ্ছে। আগামীকাল থেকে সব কলেজে ক্লাস শুরু হবে। প্রথম দিনে রীতি মেনে সব কলেজে নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন ক্লাস নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, চলতি বছরও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে তিন ধাপে আবেদন নেওয়া হয়। এতে আবেদন করে নির্বাচিত হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ লাখ ৬৬ হাজার ১৬৩ জন। তারা গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্বাচিত হওয়া কলেজে সশরীরে গিয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।
এদিকে, একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীদের জন্য নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিভিন্ন রাজধানীর কলেজ। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সময়সূচি ও আয়োজন সম্পর্কে জানিয়েছে। এতে দেখা যায়, কলেজটির বেইলি রোডের প্রধান শাখায় তিন ধাপে নবীনবরণ অনুষ্ঠান হবে।
সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হবে। এরপর বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিজ্ঞান শাখার ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠিত হবে। সবশেষ বিজ্ঞান শাখার বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হবে। এছাড়া একই দিনে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বসুন্ধরা শাখার নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়া আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে।
