একাদশে ভর্তিতে বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর

একাদশে ভর্তিতে বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর
তিন ধাপে আবেদন করেও পছন্দের কলেজ না পেয়ে ভর্তির বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের শেষবারের মতো আবেদন করে ভর্তির জন্য কলেজ নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হবে।
তবে কবে, কীভাবে আবেদন নেওয়া হবে; তা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন একাদশে ভর্তি কমিটির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা।
চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শেষ হয়েছে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর)। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) থেকে সারাদেশের সব কলেজে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে।
তবে তিন ধাপে আবেদন করেও পছন্দের কলেজ না পাওয়া শিক্ষার্থীরা এখনো ভর্তির বাইরে। নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু হতে যাওয়া ক্লাসেও তারা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। কীভাবে ভর্তি হবে; কোন কলেজে সুযোগ কবে মিলবে; তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন তারা।
- আরও পড়ুন
- একাদশের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন সোমবার
- মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নাতি-নাতনিদের আবেদন বাতিলের নির্দেশ
- সিলেটে শিক্ষার্থী পায়নি ৫ কলেজ, কলেজ পায়নি ১৬৭ শিক্ষার্থী
এ বিষয়ে জানতে চাইল ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক এবং একাদশে ভর্তি কেন্দ্রীয় কমিটির সমন্বয়কারী অধ্যাপক মো. রিজাউল হক বলেন, ভর্তি নীতিমালা মেনে আজ আমাদের সব নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ভর্তি শেষ হয়ে গেছে। এখন যারা ভর্তি হতে পারেনি, তাদের জন্য কী করা যায়, তা নিয়ে আমরা ভাবছি। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যারা ভর্তি হতে পারেনি, তাদের জন্য শেষের দিকে চতুর্থ ধাপে আবেদন নেওয়া হবে। সেখানে সবাইকে আবেদন করতে হবে। যেসব কলেজে আসন ফাঁকা রয়েছে, সেগুলো পছন্দক্রম দিতে হবে। তাহলে তারা কলেজে পেয়ে যাবে।
অধ্যাপক রিজাউল হক আরও বলেন, যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেনি, তাদের হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। তারা আবারও আবেদন করার সুযোগ পাবে, এটা নিশ্চিত। তবে কবে নাগাদ চতুর্থ ধাপের আবেদন শুরু হতে পারে, তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। আমরা আশা করছি, আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে চতুর্থ ধাপে আবেদন শুরু করা সম্ভব হবে।
ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, চলতি বছরও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে তিন ধাপে আবেদন নেওয়া হয়। এতে আবেদন করে নির্বাচিত হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ লাখ ৬৬ হাজার ১৬৩ জন। তারা গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্বাচিত হওয়া কলেজে সশরীরে গিয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। তাদের সোমবার ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের মধ্যদিয়ে নিয়মিত ক্লাস শুরু হবে।
সবশেষ গত ৩ সেপ্টেম্বর একাদশে ভর্তিতে শেষ ধাপের ফল প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, আবেদন করেও কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত হননি ৫ হাজার ২৪০ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯৫ জন। পাশাপাশি দেশের ৩৭৬টি কলেজ ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীও পায়নি। আর ১৬টি কলেজে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার আগ্রহই দেখাননি।
এদিকে, ভর্তির সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের নতুন করে সুযোগ দিতে যে চতুর্থ ধাপে আবেদন নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে জানতে আগ্রহীদের একাদশের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে সবসময় চোখ রাখতে বলা হয়েছে।
এএএইচ/ইএ/জিকেএস