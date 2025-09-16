জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিতে ভর্তির আবেদন শুরু আজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিতে ভর্তির আবেদন শুরু আজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (পাস) বা ডিগ্রিতে ভর্তিতে অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন শুরু হচ্ছে আজ।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে এ প্রক্রিয়া শুরু হবে, যা চলবে ১৫ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। ভর্তি শেষে আগামী ১৩ নভেম্বর ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হবে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আগ্রহী প্রার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম পূরণ করে প্রিন্ট নিতে হবে। এরপর ফরমসহ প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ৪০০ টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজে (কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি) ১৯ অক্টোবরের মধ্যে জমা দিতে হবে।
এতে আরও বলা হয়, ভর্তি কার্যক্রমে আবেদনকারীদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি কলেজের জন্য আলাদাভাবে কোর্সভিত্তিক মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হবে।
এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের ‘প্রসপেক্টাস বা ইমপর্টেন্ট নোটিশ’ অপশন থেকে জানা যাবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
