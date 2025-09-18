হলিক্রসে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম শুরু, জেনে নিন নিয়ম

হলিক্রসে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম শুরু, জেনে নিন নিয়ম
রাজধানীর অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালের জন্য প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামী ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বিদ্যালয় থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।
গত ১০ সেপ্টেম্বর হলিক্রস বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, লটারির মাধ্যমে ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই করা হবে।
ভর্তি ফরমের মূল্য
প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বাবা অথবা মাকে স্কুলে সশরীরে গিয়ে ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা, যা ফেরত দেওয়া হবে না। সঠিক পরিমাণ টাকা সঙ্গে আনতে হবে, কোন ভাংতি দেওয়া যাবে না।
প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম
শিক্ষার্থীর বয়স: প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে। (জন্ম তারিখ: ১ জুলাই ২০১১ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে হতে হবে।)
খ্রিষ্টান প্রার্থীদের বাপ্তিস্ম সার্টিফিকেট (অরিজিনাল কপি) এবং জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ উভয়ই জমা দিতে হবে।ফরমে যে ক্রমিক নম্বর থাকবে, সেটিই লটারির নম্বর হবে।
প্রথম শ্রেণিতে ফরম জমার সময় ও নিয়ম
পূরণ করা ফরম ভর্তি বিজ্ঞপ্তির তথ্যানুযায়ী সঠিক তারিখ ও সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। পূরণ করা ফরমের সঙ্গে কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হবে। সেগুলো হলো-
১. প্রার্থীর সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি ভর্তির আবেদন ফরমের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে।
২. জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে। ‘অরিজিনাল কপি’ অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
৩. খ্রিষ্টান প্রার্থীদের বাপ্তিস্ম সার্টিফিকেট (অরিজিনাল) এবং জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ উভয়ই জমা দিতে হবে।
৪. প্রার্থীর বাবা ও মা উভয়কে আসতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
৫. ‘ক্যাচমেন্ট এরিয়া’র জন্য সেপ্টেম্বর মাসের ‘বিদ্যুৎ বিল’ এবং ‘বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্রের’ ফটোকপি জমা দিতে হবে।
৬. প্রার্থীর জন্মগ্রহণের পর টিকা প্রদানের কার্ডের ফটোকপি (কালার কপি) জমা দিতে হবে।
৭. মা-বাবার ‘এনআইডি’ একই পৃষ্ঠায় ফটোকপি করে জমা দিতে হবে।
লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই
ফরমপ্রাপ্ত প্রার্থীদের লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ও পূর্বপ্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী লটারি করা হবে। এ সিদ্ধান্ত যারা মেনে নিতে রাজি আছেন, শুধু তারাই ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন। লটারির ফলাফল ঘোষণার তারিখ বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।
ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব ছাত্রীর মা-বাবা ও অভিভাবকেরা এই বিদ্যালয়ের প্রচলিত সব নিয়মকানুন মেনে নিতে সম্মত রয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।
একবারমাত্র ভর্তি ফরম নেওয়া যাবে। পরবর্তী বছরে পুনরায় ভর্তি ফরম নিলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। ভর্তিপ্রক্রিয়ার সব তথ্য ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বিদ্যালয়টির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ।
