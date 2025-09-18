সেন্ট যোসেফে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি আবেদন শুরু শনিবার, ফি ১০০০ টাকা

সেন্ট যোসেফে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি আবেদন শুরু শনিবার, ফি ১০০০ টাকা
রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালের তৃতীয় শ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের সই করা ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ভর্তির আবেদন শুরু হবে, যা চলবে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুল থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদনকারীর অভিভাবক নির্ধারিত বুথ থেকে ফরম (বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যম) সংগ্রহ করতে পারবেন। একজন প্রার্থী শুধু একটি ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। অভিভাবককে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করার প্রমাণ (ইলেকট্রনিক নয়) উপস্থাপন করতে হবে (নম্বরপত্রের রিপোর্ট কার্ড বা ফি প্রদানের অর্থ রসিদ)।
আবেদনকারীর বয়সসীমা
জাতীয় পাঠ্যক্রমে পড়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে: ২০২৫ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করেছে, যাদের বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ৮ বছর (৭.৫ থেকে ৮.৫ বছর) তারা আবেদন করতে পারবে।
বিদেশি পাঠ্যক্রম: ইংরেজি মাধ্যম পাঠ্যক্রমের শিক্ষার্থীরা (জুলাই থেকে জুন সেশন), ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করা এবং বয়সসীমা একই।
আবেদন ফরম সংগ্রহ, জমা ও ফি
সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবেদন ফি ১০০০ টাকা (সঠিক পরিমাণ এবং ফেরতযোগ্য নয়)। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা থাকার প্রমাণপত্র ২০২৫ সালের দ্বিতীয় শ্রেণির নম্বরপত্রের রিপোর্ট কার্ড বা টিউশন ফি রসিদ, বুথে জমা দিতে হবে এবং জমা দেওয়ার সময় ফরমের সঙ্গে একই নথি সংযুক্ত করতে হবে।
ফরমটি সঠিক এবং বৈধ তথ্য দিয়ে পূরণ করতে হবে এবং অভিভাবকদের স্বাক্ষর করতে হবে। শিক্ষার্থীকে কিছু কাগজপত্রসহ ফরমে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার সামনে যাচাইয়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ফরম জমা দিতে হবে।
সঠিকভাবে আবেদনপত্র পূরণ করা ফরম এবং ফরমে আঠা দিয়ে সংযুক্ত দুটি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের ছবি দিতে হবে। ২০২৫ সালের দ্বিতীয় শ্রেণির অগ্রগতি প্রতিবেদন, টিউশন ফি রসিদ এবং যাচাই করা ইলেকট্রনিক জন্মসনদের একটি কপি জমা দিতে হবে। যাচাইয়ের পর, যোগ্য প্রার্থীদের একটি প্রবেশপত্র জারি করা হবে।
ভর্তি মূল্যায়ন
১. লিখিত ভর্তি মূল্যায়ন কার্যক্রমের সম্ভাব্য তারিখ: ৭ নভেম্বর।
২. মূল্যায়নের বিষয়: বাংলা, ইংরেজি, গণিত (দ্বিতীয় শ্রেণির মান সিলেবাস)।
৩. মূল্যায়নের সময়: সকাল ৮:৩০ মিনিট এবং রিপোর্টিং সময়: সকাল ৮টা।
৪. মূল্যায়নের সময়কাল: ১.৫ ঘণ্টা।
ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জান যাবে সেন্ট যোসেফের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ।
