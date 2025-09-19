হলি ক্রস-সেন্ট যোসেফে ভর্তি চলছে, আবেদন কবে কোথায় কীভাবে

হলি ক্রস-সেন্ট যোসেফে ভর্তি চলছে, আবেদন কবে কোথায় কীভাবে
রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী হলি ক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মধ্যে হলি ক্রসে তিন শ্রেণিতে এবং সেন্ট যোসেফে এক শ্রেণির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
চলতি মাসেই সেন্ট যোসেফে আবেদন শুরু হচ্ছে। তবে হলি ক্রসে আবেদন শুরু হবে আগামী মাসে। রাজধানীর নামি এ স্কুল দুটিতে ভর্তি হতে আগ্রহীদের সুবিধার্থে কীভাবে আবেদন করা যাবে, কবে থেকে শুরু হবে, ফিসহ বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।
হলি ক্রসে প্রথম-ষষ্ঠ-নবম শ্রেণিতে ভর্তি
হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে শুধু ছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে। এ তিন শ্রেণির আবেদন ফরম আগামী ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
ছাত্রীর বাবা অথবা মায়ের মধ্যে যে কোনো একজনকে সশরীরে স্কুলে গিয়ে ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা, যা ফেরত দেওয়া হবে না। সঠিক পরিমাণ টাকা সঙ্গে আনতে হবে, কোনো ভাংতি দেওয়া যাবে না। বিদ্যালয় থেকে দেওয়া আবেদন ফরম ছাত্রীর নিজ হাতে পূরণ করতে হবে।
গত ১০ সেপ্টেম্বর হলি ক্রস বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, প্রথম শ্রেণিতে শুধু লটারির মাধ্যমে ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই করা হবে। প্রথম শ্রেণিতে মোট আসন ১০০টি। এর মধ্যে ৫০ জন মুসলিম, ৩০ জন খ্রিষ্টান, ১৫ জন হিন্দু ও ৫ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে।
ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। এরপর লটারির মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই করা হবে।
কোন শ্রেণিতে বয়সসীমা কত
প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে। জন্ম তারিখ ১ জুলাই ২০১১ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে হতে হবে।
ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ১০ থেকে ১১ বছরের মধ্যে হতে হবে। নবম শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ১৩-১৪ বছরের মধ্যে হতে হবে।
হলি ক্রসে নবম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন শুরু ১৪ অক্টোবর, ফি ৩০০ টাকা
ফরম জমা ও প্রার্থী বাছাইয়ের তারিখ
হলি ক্রসে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন ফরম জমা নেওয়া হবে ১৪ ও ১৫ নভেম্বর। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৩১ অক্টোবর এবং নবম শ্রেণিতে ১ নভেম্বর ফরম জমা ও প্রার্থী বাছাই করা হবে। বাছাইকৃত প্রার্থীদের নিয়ে লটারির আয়োজন করা হবে। লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে। লটারির ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বিদ্যালয়টির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ।
সেন্ট যোসেফে ভর্তির নিয়ম
ঐতিহ্যবাহী সেন্ট যোসেফের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালের তৃতীয় শ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে। আবেদন শুরু হবে ২০ সেপ্টেম্বর, চলবে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত স্কুল থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদনকারীর অভিভাবক নির্ধারিত বুথ থেকে ফরম (বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যম) সংগ্রহ করতে পারবেন। একজন প্রার্থী শুধু একটি ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। ফরম নেওয়ার সময় অভিভাবককে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করার প্রমাণ (ইলেকট্রনিক নয়) উপস্থাপন করতে হবে (নম্বরপত্রের রিপোর্ট কার্ড বা ফি প্রদানের অর্থ রসিদ)।
শিক্ষার্থীর বয়সসীমা
জাতীয় পাঠ্যক্রমে পড়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে: ২০২৫ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করেছে, যাদের বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ৮ বছর (সাড়ে ৭ থেকে সাড়ে ৮ বছর) তারা আবেদন করতে পারবে।
বিদেশি পাঠ্যক্রম: ইংরেজি মাধ্যম পাঠ্যক্রমের শিক্ষার্থীরা (জুলাই থেকে জুন সেশন), ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করা এবং বয়সসীমা একই।
আবেদন ফরম সংগ্রহ, জমা ও ফি
সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবেদন ফি এক হাজার টাকা (সঠিক পরিমাণ এবং ফেরতযোগ্য নয়)। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা থাকার প্রমাণপত্র ২০২৫ সালের দ্বিতীয় শ্রেণির নম্বরপত্রের রিপোর্ট কার্ড বা টিউশন ফি রসিদ বুথে জমা দিতে হবে। জমা দেওয়ার সময় ফরমের সঙ্গে একই নথি সংযুক্ত করতে হবে।
ভর্তি পরীক্ষা
ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনে আগামী ৭ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দেড় ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। বাংলা, ইংরেজি, গণিত (দ্বিতীয় শ্রেণির মান সিলেবাস) বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হবে।
ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জান যাবে সেন্ট যোসেফের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে।
