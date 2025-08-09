  2. বিনোদন

কার সঙ্গে উরফির বিয়ের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে

প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ফ্যাশন তুলে ধরে ভাইরাল হয়েছেন উরফি জাভেদ। কেউ কেউ তাকে নেটপাড়ার ভাইরাল কন্যা বলেও ডাকেন। এবার তাকে ঘিরেই নেটদুনিয়ায় গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, এবার নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন উরফি। তবে পাত্র কে? তা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে সবার মনে।

একটি সূত্র বলছে, উরফির হবু স্বামী দিল্লিতে বসবাস করেন। তিনি পেশায় শিল্পপতি। উরফি আর তিনি নাকি দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন।

উরফি নিজে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে ভালোবাসলেও তার প্রেমিক তথা হবু স্বামী একেবারেই প্রচারবিমুখ। একসঙ্গে কখনই তাই ধরা দেননি তারা ক্যামেরার সামনে। কয়েকদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উরফির চেহারা বদলে যাওয়ার ফলে বেশ সমালোচনায় পড়েছিলেন। উরফির এক ভিডিও দেখে রীতিমতো ভয় পেয়েছিলেন তার অনুরাগীরা।

উরফির পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল মুখে একের পর এক সুঁই ফোটাচ্ছেন উরফি। তার পোস্ট করা এই ভিডিও দেখে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে উরফি হয়তো মুখে ফিলার্স করাচ্ছেন। কিন্তু তা ঠিক না। এই বিষয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে উরফি সেই ভিডিও পোস্ট করে জানান, ‘আমি ফিলার্স করাচ্ছি না। বরং আমি আমার মুখে অতীতে করা ফিলার্স সরিয়ে দিচ্ছি। কারণ সবটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই এই সিদ্ধান্ত। আমি আবারও ফিলার্স করাবো বেশ কিছুদিন পর। তবে মুখে আর সুঁই ফুটিয়ে নয়। বরং চিকিৎসকের পরামর্শেই করব। এই পদ্ধতি খুবই কষ্টদায়ক। তাই চিকিৎসকের পরামর্শেই করবো।’

ঠিক এভাবেই উরফির নেটপাড়ায় বিচরণ। নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরতে ভালোবাসেন তিনি। এবার দেখার নিজের মনের মানুষের সঙ্গে কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন উরফি।

