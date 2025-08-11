  2. বিনোদন

হত্যার হুমকির মাঝে মেজাজ হারালেন সালমান খান

প্রকাশিত: ০২:০১ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
সালমান খান। ছবি: সংগৃহীত

বারবার হত্যার হুমকি পেয়ে ভয় পেয়েছেন সালমান খান-এমনটাই বলছেন কেউ কেউ! গত বছরের শুরু থেকেই মৃত্যু ভয় তাড়া করছে বলিউডের এ সুপার স্টারকে। লরেন্স বিষ্ণোই যেন পিছু ছাড়ছেন না ভাইজানের।

গত বছর সালমানের বাড়িতে গুলি চালায় দুষ্কৃতী চক্র। তারপর থেকে ২৪ ঘণ্টা কড়া নিরাপত্তায় চলাফেরা করেন সালমান। কিন্তু বিষয়টি তার জন্য মোটেই খুব সুখকর নয় বলে তিনি জানিয়েছেন।

চলতি বছরের শুরু থেকে সামান্য স্বস্তিতে ছিলেন বলিউডের ভাইজান, কিন্তু ফের হুমকি দিচ্ছে বিষ্ণোই। সালমানের সঙ্গে যে বা যারাই কাজ করবেন, তাদের গুলি করে মারা হবে। প্রয়োজনে মুম্বাইয়ে চলবে একে-৪৭, কানাডায় কপিল শর্মার রেস্তোরাঁ হামলার দায় স্বীকার করে এমনই হুমকি দিয়েছে সে। কপিলের দোষ, তিনি নিজের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠানে ডেকেছিলেন সালমানকে। নতুন করে হুমকি পেয়ে ফের যেন কপালে চিন্তার ভাজ সালমানের। এবার কার উপর মেজাজ হারালেন!

সম্প্রতি কপিল শর্মার কানাডার ক্যাফেতে ২৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দলবল। তবে শুধু কপিল নয়, বলিউডে বড় ছোট সব প্রযোজক-পরিচালককেই সালমান বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন বিষ্ণোই। যদিও ঠিক একদিন পরেই বোন অর্পিতা খানের বাড়িতে রাখির উৎসবে যান। যদিও মুখটাও সেভাবে দেখাননি ক্যামেরায়। কিন্তু সম্প্রতি ভাগ্নি অর্থাৎ অর্পিতার মেয়ে আয়াতকে নিয়ে মুম্বাইয়ের এক অনুষ্ঠানে যান। সালমানকে দেখে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটোসাংবাদিকরা। ছোট্ট আয়াতের ততক্ষণকে বেহাল দশা। ভয় পেয়ে মামার কোলে উঠতে চাইছে সে।

এ ঘটনা দেখেই মেজাজ হারান সালমান। চোখ রাঙিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে বলেন, ‘চলুন একদম গুনে গুনে ১০ পা দূরে থাকবেন, দেখছেন ছোট্ট একটা বাচ্চা রয়েছে।’ এমনিতেই সালমানের মেজাজ গরম খুব খারাপ অবস্থা হয়। নিজের পরিবার বিশেষত এই ভাগ্নিকে খুব ভালোবাসেন অভিনেতা। তাই সালমানের ধমক খেয়েই যেন বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

