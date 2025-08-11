‘ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া’ হচ্ছেন কার্তিক আরিয়ান

‘ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া’ হচ্ছেন কার্তিক আরিয়ান
বলিউডে এ প্রজন্মের জনপ্রিয় অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করে নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে রোমান্টিক ও গ্ল্যামারাস চরিত্রে তিনি অনবদ্য। ক্রেজও যেমন তৈরি করে নিয়েছেন তেমনি পেয়েছেন বোদ্ধাদের প্রশংসাও।
বর্তমানে কার্তিকের হাতে রয়েছে দুটি ছবি। সেগুলো ২০২৬ সালে মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এগুলো হলো সামীর বিধবান পরিচালিত ‘তু মেরি মেইন তেরা মেইন তেরা তু মেরি’ এবং অনুরাগ বসু পরিচালিত একটি অঘোষিত প্রেমকাহিনি। এই দুটি ছবির শুটিং শেষে তিনি শুরু করবেন মৃগদীপ সিং লাম্বা পরিচালিত ‘নাগজিলা’ ছবির কাজ।
তবে এর ভিড়ে এলো চমকপ্রদ এক খবর। ‘ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া’ হয়ে পর্দায় আসতে চলেছেন কার্তিক। ছবিটি নির্মাণ করবেন জনপ্রিয় পরিচালক শিমিত আমিন। তিনি ‘আব টক ছপ্পন’, ‘চক দে ইন্ডিয়া’ ও ‘রকেট সিং: সেলসম্যান অফ দ্য ইয়ার’ এর মতো সফল ছবির নির্মাতা।
বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, গত এক বছর ধরে কার্তিক আর শিমিত নানা বিষয়ে আলোচনা করে চলেছেন ‘ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া’ ছবির জন্য। এর গল্পও রেডি। সেটি বেশ পছন্দ হয়েছে কার্তিকের। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের প্রথমার্ধে এই ছবি শুটিং করার পরিকল্পনা করছেন পরিচালক।
‘ক্যাপ্টেন ইন্ডিয়া’ ছবিতে কার্তিক আরিয়ান একজন বিমান বাহিনী পাইলটের চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবির পটভূমি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়া হয়েছে। নির্মাতারা মার্চ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে মরক্কো ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুটিং সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করছেন। ইতোমধ্যে মরক্কোয় লোকেশন দেখার কাজ শেষ হয়েছে।
এই ছবিটি ২০২৭ সালের প্রথমার্ধে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে।
এলআইএ/এমএস