বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
‘ওয়ার ২’ সাফল্যে দর্শকদের ধন্যবাদ দুই তারকার, ২ দিনের আয় কত
‘ওয়ার ২’ সিনেমার একটি দৃশ্য।

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগে থেকেই দর্শকদের মাঝে অয়ন মুখোপাধ্যায় নির্মিত সিনেমা ‘ওয়ার ২’ নিয়ে ব্যাপক উন্মাদনা ছিল। আর মুক্তির পর থেকে সেই সিনেমাটিকে দর্শক ঠিক কতটা ভালোবাসা দিয়েছেন তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৪ আগস্ট ‘ওয়ার ২’ মুক্তির পর থেকে বক্স অফিসে বিপুল সাফল্য পেয়েছে। আর মুক্তির মাত্র দুই দিনেই ‘ওয়ার ২’ ১০০ কোটি রুপি আয় করেছে। দুই সুপারস্টারকে একসঙ্গে পর্দায় দেখে খুশির জোয়ারে ভেসেছেন অনুরাগীরা। প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে সেলিব্রেশনে মেতেছেন দর্শক। এবার ১০০ কোটির সাফল্য পাওয়ার পর ভক্তদের ধন্যবাদ জানালেন হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর ও কিয়ারা আদবাণী।

এদিন সকল দর্শক ও অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে হৃতিক লেখেন, ‘কবীরের দুনিয়ায় যুদ্ধ জিতে গেলেও এই “যুদ্ধ” (ওয়ার) চলতে থাকুক। ২০১৯ সালে যে চরিত্রটার সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল তা আমাকে একজন শিল্পী ও অভিনেতা হিসেবে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই সিনেমা হলের ভেতরে আপনাদের কবীরকে নিয়ে এই মাতামাতি, আপনাদের দেওয়া ভালোবাসা আমাকে সত্যিই আপ্লুত করেছে। “কবীর” আমার অভিনীত সব চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এভাবে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য।’

অন্যদিকে দর্শককে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করেছেন জুনিয়র এনটিআর। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আপনাদের ভালোবাসা আমি প্রত্যক্ষ করছি। বিক্রম চরিত্রকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। যতটা ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিয়েছেন ততটাই ভালোবাসা আপনাদের জন্যও। আমরা অনেকটা পরিশ্রম দিয়ে এ সিনেমাটা তৈরি করেছিলাম। আপনাদের এতটা ভালোবাসা ও পাশে থাকা আমাদের মনে সাহস জুগিয়েছে।’

একইসঙ্গে দর্শককে ধন্যবাদ জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আপনাদের ভালোবাসা যে কতটা জোরাল তা দেখেছি এরই মধ্যে। দেখেছি আপনাদের আবেগ, ভালোবাসা, উচ্ছ্বাস সবটাই। আর এগুলোই আমাদের পরিশ্রমকে সার্থক করেছে।’

এমএমএফ/জেআইএম

