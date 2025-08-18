লিভ টুগেদার নিয়ে সোচ্চার কঙ্গনা

লিভ টুগেদার নিয়ে সোচ্চার কঙ্গনা
বলিউড অভিনেত্রী বিপক্ষে কঙ্গনা রানাউত লিভ টুগেদার (একত্রবাসের) নিয়ে আবারও সোচ্চার হয়েছেন। তিনি বরাবরই এর বিপক্ষে ছিলেন।
সম্প্রতি ভারতের তথাকথিত আধ্যাত্মিক গুরু অনিরুদ্ধাচার্যের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। স্বঘোষিত ধর্মগুরু বলেছিলেন, ‘এখনকার পুরুষেরা ২৫ বছরের আশপাশের নারীদের সঙ্গী হিসেবে খুঁজে বের করেন। কিন্তু এ নারীরা ততদিনে চার-পাঁচ জনের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেন।’
এমন মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন দিশা পাটনির বোন খুশবু পাটনি। অনিরুদ্ধাচার্যকে ‘দেশদ্রোহী’, ‘নারীবিদ্বেষী’ ও ‘নপুংসক’ বলেও কটাক্ষ করেছিলেন খুশবু। এ বিতর্কে এবার নতুন করে হাওয়া দিলেন কঙ্গনা।
কঙ্গনা মনে করেন, বিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুরুষেরা নারীদের অন্তঃসত্ত্বা করে ফেলতে সক্ষম। তিনি বলেছেন, ‘আদালত এখন বলে, বিয়ের মতোই একত্রবাসও ভালো। আদালত তো বলেই দিয়েছে, নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে মানে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হবে। সব আইন তো নারীদেরই পক্ষে।’ তবে সম্পর্কে থাকা নারীদের জন্য খুব একটা ভালো নয় বলে মনে করেন কঙ্গনা।
খুশবু পাটনির প্রসঙ্গে কঙ্গনা বলেছেন, ‘আপনি সাধুসন্তদের গালাগাল করছেন! কিন্তু বড় বোনের মতো একটা কথা বলতে পারি, লিভ টুগেদার নারীদের জন্য মোটেই ভালো নয়।’ লিভ টুগেদারে থাকা নারীদের উদ্দেশে কঙ্গনা বলেন, ‘গর্ভপাত করাতে আপনাকে কে সাহায্য করবে? লিভ টুগেদারের সময়ে যদি আপনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন, তা হলে আপনার দেখাশোনাই বা কে করবেন। পুরুষেরা শিকারি। ওরা নারীদের অন্তঃসত্ত্বা করে পালিয়ে যেতে পারে। আমরা, নারীরা এখন যতই শক্তিশালী বা প্রগতিশীল হই না কেন, বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই বলছি, পুরুষেরা আলাদা হয়ে যেতে পারে। নারীরা পারে না।’
কঙ্গনা এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, ‘লোকে বলে পুরুষেরা মঙ্গলের জাতক আর নারীরা শুক্রের। আমরা আধুনিক হতে পারি, কিন্তু সমীক্ষা থেকে একটা বিষয় দেখা গেছে। পুরুষদের কেমন নারী পছন্দ একাধিকবার জিজ্ঞেস করলে, ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু নারীদের প্রশ্ন করলে সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই উত্তর পাওয়া যাবে।’
