প্রেমিক শহিদের সঙ্গে ডেটিংয়ের অজানা গল্প জানালেন কারিনা

প্রেমিক শহিদের সঙ্গে ডেটিংয়ের অজানা গল্প জানালেন কারিনা
বলিউডে এক সময় তুমুল হিট জুটি ছিলেন কারিনা কাপুর ও শহিদ কাপুর। অনস্ক্রিন ও অফস্ক্রিন উভয় ক্ষেত্রেই তাদের রসায়ন ভক্তদের খুব ভালো লেগেছিল। তবে ২০০৭ সালে তারা বিচ্ছেদ ঘটান। কারিনা পরবর্তীতে সাইফ আলি খানের সঙ্গে বিয়ে করেন। আর শহিদ বিয়ে করে ঘরে তুলেন সুন্দরী মীরা রাজপুতকে।
সম্প্রতি একটি পুরনো সাক্ষাৎকার ইন্টারনেটে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে কারিনা তখনকার প্রেমিকের প্রশংসা করেছেন।
শহিদের সঙ্গে ডেটিংয়ের ভালো দিকের কথা শেয়ার করলেন কারিনা। পুরনো দিনে একটি মিডিয়া পোর্টালের সঙ্গে আলাপচারিতায় কারিনা জানান, শহিদ কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কের সবচেয়ে ভালো দিক ছিল যে তিনি তার সঙ্গে ‘সাধারণ’ভাবে থাকতে পারতেন। অর্থাৎ, তিনি সাদামাটা এবং স্বাভাবিক আচরণ করতে পারতেন।
কারিনাকে যখন প্রশ্ন করা হয়, সাবেক প্রেমিকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী করেছিলেন? তখন তিনি জবাবে বলেন, ডেটিংগুলো উপভোগ করতেন তারা। মন খারাপ হতো উভয়ের কর্মব্যস্ততার জন্য খুব বেশি সময় বের করতে পারতেন না বলে।
সাক্ষাৎকারে দুই সন্তানের মা কারিনা আরও উল্লেখ করেন, শহিদের সঙ্গে সব মুহূর্তগুলোই ছিল তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘আমি স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে ও কাজ করতে পারতাম তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও।’
এছাড়া তিনি আরও বলেন, তিনি উচ্চতা এবং গতির ভয় পান। তাই কখনো শহিদের বাইকে উঠেননি।
শহিদ ও কারিনা কাপুরের রসায়ন সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হয় ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত ‘জ্যাব উই মেট’ ছবিতে। তবে সেই বছরই তারা বিচ্ছেদের পথে হাটেন।
বিচ্ছেদের পর তারা ২০১০ সালে ‘মিলেঞ্জে মিলেঞ্জে’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেন। ছবিটি ইংরেজি ছবি ‘সেরেন্ডিপিটি’র অভিযোজন ছিল। তবে ছবিটি তেমন চমক দেখাতে পারেনি।
