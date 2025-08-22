ছেলের অভিষেক অনুষ্ঠানে কত দামের ঘড়ি পরেছিলেন শাহরুখ
ছেলে আরিয়ান খানের বলিউডে আত্মপ্রকাশের দিন আপন রূপে ধরা দিয়েছিলেন শাহরুখ খান। কিন্তু সেখানে সুপস্টার স্টার নয়, মঞ্চে যেন অনেক বেশি দেখা গেছে বলিউড বাদশার পিতৃসত্ত্বা। ছেলের জন্য সবার আশীর্বাদ চেয়েছেন তিনি। যদিও এসবের মাঝেও তার পোশাক থেকে ঘড়ি, সবই নজর কেড়েছিল অনুরাগীদের। এখন অনেকেই জানতে চাচ্ছেন, কত দামের ঘড়ি পরেছিলেন কিং খান?
বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ‘ব্যাডস অফ বলিউড’র প্রচার ঝলক উন্মোচনের অনুষ্ঠানে একমঞ্চে দেখা গিয়েছিল সস্ত্রীক বাদশা শাহরুখ খান ও আরিয়ানকে। সেই অনুষ্ঠানে কালো পোশাকে ধরা দিয়েছিলেন তিনজনই। শাহরুখের পরনে ছিল কালো প্যান্ট ও ব্লেজার। হাতে ছিল আর্ম স্লিং। হাতে ছিল ঘড়ি। যা সবার নজর কেড়েছিল। জানা গিয়েছে, কিং খানের ওই ঘড়ি প্ল্য়াটিনামে মোড়ানো। যার বেল্টটি কুমিরের চামড়া দিয়ে তৈরি। যার বাজার মূল্য প্রায় ৪ কোটি রুপি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় সাড়ে ৫ কোটির টাকারও বেশি।
‘ব্যাডস অফ বলিউড’র জমকালো প্রচার অনুষ্ঠান বর্তমানে বলিউডে ‘টক অফ দ্য টাউন’! শাহরুখপুত্র জানান, ‘ব্যাডস অফ বলিউড’কে মুক্তির আলো দেখাতে বিগত চার বছর ধরে খেটে যাচ্ছেন তিনি। অবশেষে শত আলোচনার পর সিরিজের ঝলক এসেছে। আপাতত মুক্তির অপেক্ষায়। পরে মা-বাবা গৌরী-শাহরুখকে নিয়ে একফ্রেমেও ধরা দেন আরিয়ান খান। সিরিজের আগাম ঝলকেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন তিনি।
