বিচারক কেন ‘মামু’, দুই অভিনেতাকে আদালতে তলব
বলিউডের আসন্ন ছবি ‘জলি এলএলবি ৩’ নিয়ে উত্তেজনা যেমন বাড়ছে, তেমনি তৈরি হচ্ছে আইনি জটিলতা। সিনেমার একটি ডায়লগে বিচারককে ‘মামু’ সম্বোধন করায় অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং আরশাদ ওয়ারসিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পুনের একটি আদালত।
ফ্রি প্রেস জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুনেভিত্তিক দুই আইনজীবী ওয়াজেদ খান বিদকার ও গণেশ মহাসকে একটি আবেদন দায়ের করেছেন। সেখানে দাবি করা হয়েছে ‘জলি এলএলবি ৩’ সিনেমায় আইন পেশা এবং বিচার বিভাগকে অবমাননা করা হয়েছে।
তাদের অভিযোগ, সিনেমার টিজারে বিচারককে ‘মামু’ সম্বোধন করে যে ডায়লগ ব্যবহার করা হয়েছে, তা অসম্মানজনক এবং সেটা আইনজীবীদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে। এছাড়া অভিনেতারা আইনজীবীদের ব্যান্ড পরে ছবির প্রচার করেছেন, এতে আইন পেশার মর্যাদাও নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুনের সিভিল আদালতের বিচারক জে.জি. পাওয়ার অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসি এবং ছবির প্রযোজকদের আগামী ২৮ আগস্ট আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে সিনেমার মুক্তি স্থগিতেরও আবেদন করা হয়েছে।
‘জলি এলএলবি ৩’ ছবিতে কাজ করেছেন অক্ষয় কুমার ও আরশাদ ওয়ারসি। এ ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন হুমা কুরেশি, অন্নু কাপুর, সৌরভ শুক্লা, যিনি আগেও বিচারক সুন্দরলাল ত্রিপাঠী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
‘জলি এলএলবি ৩’ ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘জলি এলএলবি’ এবং ২০১৭ সালের ‘জলি এলএলবি ২’-এর পরবর্তী কিস্তি। প্রথম পর্বে ছিলেন আরশাদ ওয়ারসি ও অমৃতা রাও, দ্বিতীয় পর্বে অক্ষয় কুমার ও হুমা কুরেশি।
সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, ‘জলি এলএলবি ৩’ মুক্তি পাবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর। তবে আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে সিনেমাটির ভবিষ্যৎ।
