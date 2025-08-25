  2. বিনোদন

মুখ্যমন্ত্রীকে চাচা বলায় থালাপতি বিজয়কে তামিল মন্ত্রীর কড়া জবাব

প্রকাশিত: ০১:৪৯ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও নবীন রাজনীতিক থালাপতি বিজয়। সম্প্রতি মাদুরাইয়ে এক বিশাল জনসভায় দেওয়া তার বক্তব্যে উঠে এসেছে এমন কিছু মন্তব্য যা ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

সেখানে তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনকে ‘চাচা’ হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। বিষয়টি ভালো চোখে দেখছেন না রাজনীতিবিদরা। সেইসঙ্গে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তার দল বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলে যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। এটি নিয়েও দেখা যাচ্ছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

এ নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন তামিলনাড়ু কৃষি মন্ত্রী এম আর কে পান্নীরসেলভম। তিনি অভিনেতা-রাজনীতিবিদ বিজয়কে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনকে ‘চাচা’ হিসেবে সম্বোধন করায় ভীষণ ক্ষেপেছেন তিনি।

মন্ত্রী দাবি করেছেন, বিজয়ের এই আচরণ থেকে বোঝা যায় তার রাজনৈতিক শালীনতার অভাব রয়েছে। সে হিরোইজমের ফ্যান্টাসিতে ভুগছে।

মন্ত্রী বলেন, ‌‘সিনেমা আর রাজনীতি এক নয়। বিজয় সম্ভবত তার ভক্তদের উপস্থিতিতে প্রভাবিত হয়ে এমন কথা বলেছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি কোনো সিনেমার সংলাপ বলছেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।’

‘এটি তার অপ্রাপ্তবয়স্কতার প্রকাশ। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এটি তার রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করবে এবং তাই দলীয় নেতৃত্বকে লক্ষ্য করেন। কিন্তু সিনেমা আর রাজনীতি এক নয়’- যোগ করেন পান্নীরসেলভম।

