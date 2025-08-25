মারা গেছেন ‘কেজিএফ’ সিনেমার সেই ডন
‘কেজিএফ’ খ্যাত প্রখ্যাত কন্নড় অভিনেতা দিনেশ মাঙ্গালোর মারা গেছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) ভোররাতে উডুপিতে নিজের বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। ভারতীয় গণমাধ্যম জানাচ্ছে, তার মৃত্যুর কারণ ছিল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ।
দিনেশ মাঙ্গালোর সম্প্রতি ‘কান্তারা: অধ্যায় ১’ চলচ্চিত্রের শুটিং করছিলেন। তখনই তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেঙ্গালুরুতে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তবে গত সপ্তাহে আবার অসুস্থতা বাড়লে তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
জানা যায়, তিনি এক বছর ধরে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জটিলতায় ভুগছিলেন।
ভারতীয় এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন অনুসারে, দিনেশের মরদেহ ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় তার উডুপির বাড়িতে আনা হবে। ২৬ আগস্ট সকাল ৮টা থেকে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। এরপর তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে সুমনাহল্লি শ্মশানে।
দিনেশ মাঙ্গালোর রেখে গেছেন তার স্ত্রী ভারতী এবং দুই পুত্র পবন ও সজ্জনকে।
উডুপি জেলার কুন্দাপুরে জন্মগ্রহণ করা দিনেশ মাঙ্গালোর শুরুতে একজন আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে অভিনয়ের জগতে প্রবেশ করে তিনি নিজেকে কন্নড় সিনেমার একজন শক্তিশালী পার্শ্বচরিত্রে পরিণত করেন। তার উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘রানা বিক্রম’, ‘আম্বারি’, ‘সাভারি’, ‘ইন্তি নিন্না বেটি’, ‘আ ডিঙ্গি’, ‘তুঘলক’, ‘বেট্টাদা জীবন’, ‘সূর্য কান্তি’, ‘কিরিক পার্টি’ প্রভৃতি।
দিনেশ মাঙ্গালোর সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পান ‘কেজিএফ চ্যাপ্টার ১’-এ বোম্বের ডন শেঠির ভূমিকায় অভিনয় করে। তিনি সেখানে প্রধান চরিত্র রকির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান এবং পরবর্তী সিকুয়েলে তার চরিত্রটি মারা যায়। কেজিএফের সাফল্যের পর তিনি সারা ভারতজুড়ে পরিচিতি পান।
এলআইএ/এএসএম